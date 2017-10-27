سوسطارة تُعين أكسوح كمدرب مساعد لـ”بول بوت”

عينت إدارة إتحاد العاصمة المنسق العام للفريق، مصطفى أكسوح، كمدرب مساعد للبلجيكي “بول بوت” خلفا للمدرب المقال، عبد القادر يعيش.

وباشر أكسوح مهامه صبيحة اليوم الجمعة، تزامنا مع الحصة الأخيرة التي تسبق الداربي العاصمي الذي سيجمع فريق سوسطارة بشباب بلوزداد.

وسيكون أكسوح محروما من الجلوس على دكّة البدلاء في مباراة الغد، بسبب عدم جاهزية الإجازة التدريبية على مستوى الرابطة.

ويواجه فريق إتحاد العاصمة نظيره شباب بلوزداد يوم غد على الساعة الخامسة مساءً لحساب الجولة التاسعة من الرابطة المحترفة الأولى.