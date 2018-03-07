“سوسطارة” تنهار في الكونغو وتُضيع الإنتصار

عاد إتحاد العاصمة بالتعادل الإيجابي هدفين في كل شبكة، خلال المواجهة التي جمعته اليوم بنظيره “مانياما” الكونغولي، في كأس الكاف.

ودخل أبناء “سوسطارة” اللقاء بقوة وإفتتحوا باب التسجيل مُبكرا بواسطة عرجي في الدقيقة الـ17، ليُضيف درفلو الثاني في الدقيقة الـ30.

وفي وقت كان فيه أشبال المُدرب، حمدي قادرين على إضافة أهداف أخرى تراجعوا بشكل رهيب وتلقوا ثنائية من أصحاب الديار.

ويبدو بأن زملاء المُتألق، محمد لمين زيماموش لم يكونوا قادرين على الصمود من الناحية البدنية بعد رحلتهم الشاقة لمدينة “كيندو”.