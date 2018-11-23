“سوسطارة” في ريادة الأندية الجزائرية قارياً

كشف موقع ” footballdatabase” الإنجليزي المتخصص في إحصائيات عن الترتيب الشهري لمختلف أندية العالم حسب النتائج المحققة محليا وقاريا.

وجاء إتحاد العاصمة في المركز 347 عالميا و19 إفريقيا كأحسن نادي جزائري ضمن 32 فريق جزائري شملته الإحصائيات.

فيما حلّ وفاق سطيف الثاني في الجزائر وفي المركز 407 عالميا و24 إفريقيا، متبوعا بشبيبة الساورة 548 عالميا و41 إفريقيا.

فيما جاءت الاندية الجزائرية الأخرى خارج قائمة أفضل 50 ناديا على المستوى الإفريقي كشباب قسنطينة 57، شبيبة القبائل 58، ومولودية الجزائر 69.

يذكر أن الترجي تونسي حامل لقب دوري الأبطال إحتل صدارة الأندية الإفريقية، فيما حل منافس سوسطارة في البطولة العربية المريخ السوداني المركز الخامس قارياً.