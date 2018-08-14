سوسطارة تدخل البطولة بقوة وتصدم تاجنانت بثلاثية !

تمكن نادي إتحاد العاصمة، اليوم الثلاثاء، من الإطاحة بدفاع تاجنانت بثاثية لهدف، لحساب الجولة الإفتتاحية من الرابطة المحترفة الأولى موبيليس.

وكان الدفاع المبادر للتهديف خلال الشوط الأول من اللقاء، عن طريق اللاعب حمزة دماني، في الدقيقة التاسعة من عمر اللقاء.

قبل أن يقلب أشبال فروجي الطاولة على الضيوف بثلاثية كاملة خلال الشوط الثاني، بداية من هدف التعديل لمزيان في الد48.

ليأتي الدور على المهاجم الكونغولي برانس إيبارا، الذي أعطى التقدم لسوسطارة برأسية محكمة في الد71.

وأكمل بن شاعة ثلاثية الإتحاد بهدف ثالث في الد83، ليحصد زملاء زماموش أول ثلاث نقاط في بطولة الموسم الجديد.