سوق أهراس.. حجز أكثر من 18 قنطار من الدقيق منتهي الصلاحية

تمكنت مصالح الأمن بسوق اهراس من حجز أزيد من 18 قنطار من الدقيق المنتهي الصلاحية.

قامت مصالح أمن دائرة تاورة بسوق أهراس من حجز أزيد من 18 قنطار من الدقيق المنتهي الصلاحية وأزيد من 16400 وحدة من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية.

كما تم خلال العملية توقيف تاجر يقوم بتخزين كميات معتبرة من مادة دقيق القمح المنتهية الصلاحية داخل مستودع للغش فيها وإعادة تسويقها للمواطنين.

العملية مكنت من حجز 18 قنطار و15 كلغ من الدقيق مختلف الأنواع والعلامات التجارية كان موجها للبيع بطرق غير قانونية.

وعلى إثر ذلك تم توقيف المشتبه فيه وإنجاز ملف قضائي في حقه سيحال بموجبه أمام الجهات القضائية المختصة.

وفي نفس السياق قامت عناصر أمن دائرة سدراتة بأمن الولاية من إكتشاف مستودع لأحد التجار تخزن به كميات معتبرة من المواد الغذائية الموجهة للإستهلاك والمنتهية الصلاحية.

وبناءا على معلومات، وبعد تفتيش المستودع عثر بداخله على كميات كبيرة من مختلف المواد الموجهة للإستهلاك معظمها منتهية الصلاحية.

وتمثلت المحجوزات في 2591 وحدة من العصائر والمشروبات الغازية والمياه المعدنية و432 وحدة حليب معلب من مختلف الأنواع و 5913 وحدة من البسكويت والكعك المختلف الأنواع والأحجام.

بالإضافة إلى 5191 كيس من المكسرات بالإضافة إلى وحدة من مواذ غذائية مختلفة 2701 كلها منتهية الصلاحية.

وتم توقيف الاطراف المتورطين في القضية، مع إنجاز ملفات قضائية في حقهم سيحالون بموجبها امام الجهات القضائية.

وقامت المصالح بإتلاف المحجوزات بحضور مختلف مصالح الولاية المختصة.