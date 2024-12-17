سوق أهراس.. شاب يعتدي على مير بالسلاح الأبيض داخل مكتبه

قام شاب اليوم الثلاثاء الاعتداء بالسلاح الأبيض على رئيس البلدية داخل مكتبه بدائرة دائرة ولاية سوق أهراس.

وحسب مصادر النهار اونلاين أقدم شاب على أسباب الحادثة تعود إلى عدم استفادة المتهم من السكن الريفي. حيث قام بتحطيم مكتب رئيس البلدية، مكتب الأمانة، وعدد من المكاتب بالمصلحة البيومترية.

كما ان الطبيب الشرعي حدد العجز الصحي لرئيس البلدية بـ 7 أيام

وفور ذلك تدخلت مصالح الشرطة القضائية بأمن دائرة المشروحة وأوقفت المتهم على الفور.

ووجهت النيابة للمتهم تهمة إهانة موظف أثناء تأدية مهامه وإلتمست نيابة الجمهورية عقوبة 5 سنوات سجن نافذ ضد المتهم.

وأصدر قاضي المثول الفوري حكمًا بـ 3 سنوات حبس نافذ وغرامة مالية بقيمة 20 مليون سنتيم، وكذا تعويض مالي قدره 5 ملايين سنتيم لرئيس البلدية.