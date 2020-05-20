سوق أهراس: وزيرة التضامن تتفقد البرامج التنموية لتحسين معيشة سكان مناطق الظل

قامت وزيرة التضامن، اليوم الأربعاء، بزيارة عمل وتفقد إلى ولاية سوق أهراس للإطلاع على مختلف البرامج التنموية لتحسين معيشة ساكنة مناطق الظل.

واستمعت الوزيرة لعرض مفصل حول مختلف البرامج التنموية المبرمجة لتحسين الإطار المعيشي بمناطق الظل بالولاية.

حيث شددت على ضرورة توفير كل مستلزمات الحياة الكريمة وتشجيع الساكنة للاستفادة من قروض وكالة تسيير القرض المصغر للخروج من دائرة الهشاشة وتحقيق الاستقلال المالي.

كما أشرفت على توزيع معدات لدعم المرأة الريفية، وأكدت على ضرورة دعم المرأة الماكثة في البيت لتحقق استقلالية تامة و الاكتفاء الذاتي.