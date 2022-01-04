قناة النهار سوق السمك..أسعار الجمبري تتراجع و السردين يستقر عند 650 دج بقلم قناة النهار نشر في 04 جانفي 2022 - 14:56 مجتمع شارك غرِّد أرسل 504 0 سوق السمك..أسعار الجمبري تتراجع و السردين يستقر عند 650 دج إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/TeHQJ اقرأ أيضا "شقيق إلياس شتي : "الجزائر كامل راهي فرحانة بيه قناة النهار 16 ديسمبر برج بوعريريج : رشدي بن جدو .. ممثل تحدى قصر قامته وأبدع على المسرح قناة النهار 28 ديسمبر هذه سلسلة الزيارات المبرمجة بين الجزائر وتونس قناة النهار 15 ديسمبر وفد المنتخب الوطني يشد الرحال إلى قطر للدخول في تربص قبل "كان" الكاميرون قناة النهار 27 ديسمبر صريح جدا: مواجهة قطر.. الخضر جاهزون والأنصار متفائلون ! قناة النهار 15 ديسمبر جزائريون: شباب جزائري يدخل الـ "Gaming" من بابه الواسع قناة النهار 15 ديسمبر شوفو حكايتي: قصة بشير .. سائق سيارة أجرة سُجن ظلما في قضية إختلاس 800 مليون قناة النهار 29 ديسمبر هذه هي الأخطاء التي تؤدي إلى الإختـ.ـناقات بالغاز..وهكذا يتم تجنبها قناة النهار 19 ديسمبر "طالع هابط: الشيخ النوي.."البڨر والحلوف غزاو ولاية تبسة قناة النهار 15 ديسمبر مواطن من أملزة بسيدي بلعباس للوزير: الماء ناقص بزاف عندنا..شاهد رد الوزير قناة النهار 03 جانفي