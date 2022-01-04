إعــــلانات
قناة النهار

سوق السمك..أسعار الجمبري تتراجع و السردين يستقر عند 650 دج

بقلم قناة النهار
سوق السمك..أسعار الجمبري تتراجع و السردين يستقر عند 650 دج
مجتمع
  • 504
  • 0

سوق السمك..أسعار الجمبري تتراجع و السردين يستقر عند 650 دج

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/TeHQJ
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر