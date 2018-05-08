سوق القليعة “مشلول” رغم انخفاض أسعار السيارات

عرفت أسعار السيارات المستعملة بسوق القليعة، اليوم الثلاثاء، انخفاضا ملموسا وسط ركود في عملية البيع والشراء.

وشهد سوق القليعة اليوم، إقبالا واسعا من قبل الزبائن والباعة الذين أبدوا استياءهم من حملة مقاطعة شراء السيارات.

وتزداد مخاوف الزبائن من أسبوع إلى أسبوع، إذ يرفضون إقتناء السيارات المستعملة خوفا من سقوط الأسعار في الأسابيع القادمة.

في حين طالب الباعة والزبائن من الحكومة التدخل لتحديد أسعار السيارات، خوفا من شلل الأسواق.

وفي الفيديو التالي، نرصد لكم بعض السيارات التي تقربنا من أصحابها اليوم بسوق القليعة.