سوق اهراس: إيداع تاجر يبيع اللحم المستورد بالسعر المحلي

أمرت محكمة سوق اهراس بإيداع المتهم الموقوف ” ق.م.ك” صاحب محل تجاري. بوضعه رهن الحبس المؤقت، لارتكابه جنحة المضاربة الغير مشروعة، في اللحوم المستوردة.

حيث تم تقديم المتهم لأجل محاكمته وفقا لاجراءات المثول الفوري. ليتم تأجيل القضية إلى الأسبوع المقبل.

وأشار بيان لوكيل الجمهورية لذات المحكمة ، أنه عمــلا بأحكــام الـمـادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية، و في إطار المكافحـــة الدائمة لجنحة الـمضاربـــــة غير المشروعة، تم معاينة مديريـــة التجارة صاحب محل تجاري يبيع كمية معتبرة من اللحم المستورد بسعر اللحم المحلي، متجاوزا بذلك السعر المقنن.

وعليه تم توقيف المعني و تقديمه أمام النيابة وإحالته على محكمة الجنح بناءً على إجراءات المثول الفوري .