سوق اهراس.. الاطاحة بعصابة اجرامية تروج المؤثرات العقلية وحجز 3794 قرص مهلوس

نجحت، عناصر الدرك الوطني للمجموعة الاقليمية للدرك الوطني بسوق اهراس، في الاطاحة بنشاط عصابة اجرامية مختصة في بيع وترويج المؤثرات العقلية والمخدرات، متكوتة من شخصان تتراوح اعمارهما ما بين 37 و 43 سنة، ينحدران من احياء وسط المدنية.

واسفرت العملية عن حجز كمية معتبرة من المؤثرات العقلية قدرت ب 3794 قرص من نوع اريكا دات صنع اجنبي ، بالإضافة إلى مبلغ مالي معتبر من عائدات الاتجار غير الشرعي بالمؤثرات و هواتف نقالة و كدا سيارة خاصة، حيت تم تحويلهما على مقر الدرك الوطني لاستكمال الاجراءات بعد اخطار الجهات القضائية.

عملية الاطاحة بافراد العصابة الاجرامية، جاءت اثر ورود معلومات دقيقة مفادها وجود اشخاص على متن سيارة خاصة، بصدد ترويج كمية معتبرة من المؤثرات العقلية وسط مدينة سوق اهراس، استدعى الامر التدخل العاجل و السريع، و رسم كمين محكم للمجموعة، واثناء توقيف السيارة و تفتيشها تم العثور على كمية معتبرة من المؤثرات العقلية، ليتم توقيفهما و حجز الممنوعات من المؤثرات العقلية و تحويلهما على مقر الدرك الوطني.

هذا و قد تم تحرير محضر سماع في حق الموقوفين من افراد العصابة، لغرض تقديمهما امام الجهات القضائية المختصة، خلال الساعات القليلة القادمة، للنظر في التهم الموجهة اليهما، بعد الانتهاء من كافة الاجراءات الادارية والقانونية، والمتعلقة أساسا في تكوين جمعية اشرار حيازة وترويج مؤثرات عقلية ومواد صيدلانية بطريقة غير شرعية.