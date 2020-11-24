سوق أهراس: وفاة إمرأة اختناقا بالغاز في مشتة أولاد كوحيل

توفيت، عشية اليوم امراة في العقد الرابع من عمرها، إختناقا بغاز أحادي أكسيد الكربون، داخل منزلها بمشتة اولاد كوحيل التابعة إداريا لبلدية عين السلطات بولاية سوق أهراس.

أين تم تحويل جثثها على مصلحة حفظ الجثث بمستشفى سدراتة ، لعرضها على مصلحة الطب الشرعي، لتحديد الاسباب الحقيقية لهده الوفاة.

اكتشاف حادثة الوفاة بغاز أحادي اكسيد الكربون للمرحومة، جاءت اثر عودة احد أفراد العائلة الى المنزل، ليتم العثور عليها ملقاة امام طابونة طهي الكسرة.

الامر الذي إستدعى إخطار مصالح الحماية المدنية التي سارعت الى عين المكان ووجدت المرأة متوفاة بسبب الغازات المتسربة من الطابونة.

من جهتها المصالح الامنية المختصة، و عقب سماعها بالحادث تنقلت الى عين المكان على جناح السرعة ، وقامت بإتخاد الاجراءات المعروفة، وفتحت تحقيق في الحادثة الاليمة .