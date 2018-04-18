الانطلاق في حفر 20  بئرا بتروليا في إطار الشراكة الجزائرية الأندونيسية ماي القادم

ستنطلق شركة النفط الاندونيسية “بارتامينا” في عملية حفر 20 بئرا بتروليا في إطار الشراكة مع سوناطراك في غضون شهر مايو القادم،

حسبما استفيد اليوم الاربعاء لدى رئيسة “برتامينا” الجزائر.

ويتوقع من خلال هذه العملية التي ستتم على مستوى حقل “أملان كثلة 405 أ” بحاسي بركين زيادة في الإنتاج تقدر بـ30 ألف برميل يوميا من البترول الخام،

كما أضافت ماريا مليا على هامش المعرض العلمي “اكسبو سيونس 3” المنظم في إطار الأيام العلمية والتقنية لسوناطراك التي تتواصل اليوم الأربعاء بوهران.

وتنتج شركة “بارتامينا” الأندونيسية التي تنشط حاليا في إطار الشراكة مع سوناطراك على مستوى ثلاثة حقول “منزل لجمنت جنوب وشرق و أورهود “18 ألف برميل يوميا من البترول الخام”،

وفق ذات المسؤولة التي قالت “أن هدفنا الأول هو الإنتاج في البداية ومن الممكن أن تكون مشاريع أخرى في الجزائر على المدى البعيد”.

وتشارك الشركة الاندونيسية “بارتامينا” في الأيام العلمية والتقنية لسوناطراك منذ 2013 بعرض خدماتها والعمل على تطوير شراكاتها مع سوناطراك، استنادا لنفس المصدر.