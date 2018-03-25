حققت شركة سوناطراك ما لا يقل عن33 إكتشاف للمحروقات خلال سنة2017، وهذا بالشراكة مع والوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات ألنفط

وجاءت هذه الانجازات التحقيق في إطار عقود البحث والاستغلال بين المجمع البترولي سوناطراك والوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات “ألنفط”.

وحسب ما أعلنه رئيس اللجنة المديرة لهذه الوكالة، أن هذه لاانجازات تندرج في إطار الديناميكية الجديدة لوكالة ألنفط.

والتي تعمل على تقديم مساهمة معتبرة في نمو نشاطات في المنبع البترولي.

كما أضاف حوسيني أرزقي في تدخله خلال إفتتاح الطبعة الثامنة للندوة-المعرض حول الصناعة البترولية والغازية بمنطقة شمال إفريقيا ناباك 2018.

مضيفا أن وكالة ألنفط خلال السنة المنصرمة بالتوقيع على خمسة عقود بحث وإستغلال المحروقات مع الشركة الوطنية سوناطراك. فضلا عن عقدين أخرين مماثلين مع شركتين طاقويتين دوليتين أخريين وهما”توتال” و”سيبسا” لإنتاج 5ملايين مترمكعب من الغاز يوميا بمحيط تميمون.

وتم التوقيع على الاتفاق الثاني مع شركة سيبسا لمحيط رورد لخروف لإنتاج غاز البترول المميع “جي بي ال” والزيوت .