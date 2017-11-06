دشنت سوناطراك اليوم الاثنين، استثمارات جديدة تبلغ قيمتها ملياري دولار في حقل غاز حاسي الرمل.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، ولد قدور، إن الهدف هو الحفاظ على إنتاج قدره 190 مليون متر مكعب للسنوات العشر القادمة.

ويمثّل حقل حاسي الرمل للغاز 60 بالمئة من إجمالي إنتاج الغاز الوطني.

وينتج الحقل ما يتراوح بين 190 مليونا و210 ملايين متر مكعب يوميا .

والسوناطراك بحاجة للاستثمار في منشآت الضغط بالحقل للحفاظ على الإنتاج بحسب ولد قدور.

وأضاف أن هذا مشروع استراتيجي وأن الشركة بحاجة للتأكد من أنه سيبدأ الإنتاج في 2020 مؤكدا أن التأخيرات “غير مقبولة”.

وأسندت مسؤولية المشروع إلى شركة “جيه.جي.سي” اليابانية.