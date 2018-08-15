إستفاد فريق إتحاد عنابة من عقد تمويل جديد من طرف الشركة الوطنية للمحروقات “سوناطراك” لينظم الفريق العنابي لعائلة الأندية الممولة من طرف أضخم الشركات على المستوى القاري.

وسبق لشركة سوناطراك وأن موّلت كل من “مولودية الجزائر، مولودية بجاية وشباب قسنطينة” لتضيف الصاعد الجديد للرابطة المحترفة الثانية إتحاد عنابة لقائمتها.

وكان رئيس إتحاد عنابة عبد الباسط زعيم قد أكد سابقا أن فريقه يعيش ضائقة مالية، مناشدا السلطات ورجال الأعمال تقديم الدعم للفريق، ومبديا تخوفه من حالة أرضية ميدان ملعب 19 ماي بعنابة.