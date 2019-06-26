“سوناطراك” تُجدد عقدها مع “إينال” لتمويل السوق الايطالية بالغاز

جدّدت شركة “سوناطراك”، اليوم الأربعاء، عقد شراكتها مع مجمع “اينال” الايطالي، لتمويل السوق الايطاليةبالغاز الطبيعي لمدة 10 سنوات، بكمية 3 مليار متر مكعب سنويا.

وقالت سوناطراك في بيان لها ، : “إن الاتفاقية التي تم توقيعها من قبل رئيس المجمع بالنيابة المكلف بالانشطة التجارية احمد مزيغي و كلاوديو ماشيني عن مجمع اينال و ذلك بمقر سوناطراك بالعاصمة” .

و في السياق قال رئيس المدير العام لمجمع سوناطراك ، رشيد حشيشي، ان توقيع هذه الاتفاقية تضاف للاتفاقيات الاخرى التي أبرمت سنة 2018 مع اسبانيا وتركيا ، اضافة الى الاتفاقية التي ابرمت مؤخرا مع شركة ايني الايطالية .

ويرى رشيد حشيشي، ان توقيع الاتفاقيات دليل على أهمية الجزائر في السوق الأوروبية .