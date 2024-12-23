سوناطراك تُجدّد إتفاقياتها مع 6 مجمعات صناعية

أشرف وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، اليوم الاثنين، على مراسم توقيع وتجديد الاتفاقيات الإطارية بين سوناطراك وست شركات قابضة ومجمعات صناعية عمومية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية الدولة لدعم المحتوى المحلي وتعزيز الإدماج الوطني في الصناعات الطاقوية والمناجم.

وحضر الحفل وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، بالإضافة إلى الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، وعدد من المسؤولين والرؤساء التنفيذيين للشركات القابضة الست الموقعة.

وتضم هذه الشركات مجمع الصناعات المحلية “ديفاندوس”، والشركة الوطنية لصناعة الحديد “SNS”. والشركة القابضة للصناعات الميكانيكية “AGM”، والشركة القابضة الجزائرية للتخصصات الكيمياوية “ACS”. وكذا الشركة القابضة للصناعات الإلكترونية والكهرومنزلية والاتصالات “إليك الجزائر”، والشركة القابضة لصناعة النسيج والجلود “GETEX”.

وأوضح محمد عرقاب في كلمته أن هذه الاتفاقيات تعد جزءاً من رؤية استراتيجية. تهدف إلى دعم الاقتصاد الوطني عبر تعزيز الإنتاج المحلي وتقليص الاعتماد على الواردات.

وأضاف أن هذه الجهود تتماشى مع توجيهات رئيس الجمهورية لبناء اقتصاد مبتكر وتنافسي قادر على تحقيق الاستدامة.

وتركز الاتفاقيات الموقعة على تحقيق جملة من الأهداف، أبرزها، تعزيز دور المنتجات المحلية في سلسلة القيم الخاصة بسوناطراك. وتقليص النفقات المرتبطة باستيراد السلع والخدمات.

إضافة إلى دعم الابتكار والتنافسية لدى المؤسسات الجزائرية، وتحقيق مستوى متقدم من التحكم التكنولوجي في الأنشطة المختلفة لسوناطراك.

هذا وأكد الوزير عرقاب أن الأولوية ستُمنح للموردين المحليين وفقاً لمعايير الجودة والتكلفة والآجال الزمنية، مما سيعزز قدرة الشركات الوطنية على المنافسة في السوق المحلية والدولية.