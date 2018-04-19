سوناطراك ووزارة النفط العراقية يوقعان مذكرة تفاهم  

وقعت سوناطراك اليوم الخميس بالجزائر العاصمة مذكرة تفاهم مع وزارة النفط العراقية تهدف إلى تعزيز الشراكة بين البلدين.

مذكرة التفاهم وقعها كل من الرئيس المدير العام لسوناطراك عبد المؤمن ولد قدور وممثل وزارة النفط العراقية ضياء قمر صفر.

اما الهدف من توقيع بروتوكول التفاهم فيتمثل في تعزيز الشراكة بين البلدين من خلال تقاسم المهارات والخبرة الجزائرية.

في مجال الاستكشاف والنقل عبر الانابيب والهندسة وكذا المساهمة في تعزيز المنشآت الصناعية في العراق.

كما اوضحت الوثيقة ان الاتفاق يؤكد كذلك على ارادة الجانبين في تعزيز التطوير والتعاون في اطار شراكة ذات فائدة متبادلة.

ويأتي التوقيع على الاتفاق بمناسبة الزيارة التي يقوم بها صفر بالجزائر من اجل دراسة فرص الشراكة والتعاون في مجال المحروقات.

كما تمحورت المحادثات بين الجانبين حول امكانية مشاركة سوناطراك في تطوير الحقل البترولي بالناصرية بالعراق.

ودرس الجانبان فرصة مساهمة فرعي سوناطراك وهما شركتي سونلغاز ونفطال المختصتين في تسويق وتوزيع المنتجات النفطية.

في توسيع شبكة نقل الغاز بغية تزويد المدن العراقية بالغاز الطبيعي وغاز البروبان المميع.