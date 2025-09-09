سوناطراك تشارك في معرض غازتك بميلانو الايطالية

أعلن مجمع سوناطراك، مشاركته في مؤتمر ومعرض “غازتك” (Gastech)2025، الذي ستحتضن فعالياته مدينة ميلانو الإيطالية من 09 إلى 12 سبتمبر 2025.

وتشارك سوناطراك بوفد رفيع المستوى، يقوده رشيد حشيشي، الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك ويضم عدداً هاماً من الإطارات المسيرة.

ويعتبر مؤتمر ومعرض “غازتك” من أبرز التجمعات الدولية في مجال الطاقة، حيث يركز جدول أعماله على مواضيع تتعلق بالغاز الطبيعي، والغاز الطبيعي المميع، والهيدروجين، والتقنيات المرتبطة بالحفاظ على المناخ وكذا الذكاء الاصطناعي.

كما يوفر ”غازتك” منصة يجتمع خلالها أبرز الفاعلين في مجال الطاقة وصناعة الغاز، من وزراء وكبار مسؤولي الهيئات والمنظمات والشركات الطاقية العالمية، إلى جانب خبراء وتقنيين، الذين يلتئمون لمناقشة قضايا الساعة وتقديم حلول مستدامة لضمان استمرارية توفير الطاقة بأسعار معقولة وموثوقة ونظيفة.

وتجدر الإشارة أن مشاركة وفد سوناطراك في هذه الطبعة المنظمة تحت شعار ”تعزيز مستقبل مستدام للطاقة”، ستكون فعالة، حيث ستكون للسيد رشيد حشيشي، الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، مداخلات على مستوى الندوات الاستراتيجية التي سيحضرها كبار صناع القرار في مجال الطاقة على المستوى العالمي.

كما سيتم تنظيم عدد من اللقاءات والاجتماعات لوفد سوناطراك برئاسة السيد حشيشي مع نظرائهم من كبريات الهيئات والشركات العالمية المشاركة في هذا الحدث الدولي، للحديث حول مستقبل صناعة الغاز ودراسة سبل إيجاد فرص جديدة للشراكة.

وتندرج مشاركة سوناطراك في هذا الحدث الاستراتيجي، تأكيداً لحضورها الدائم في المحافل الدولية ودعما لموقعها كشريك لكبرى المؤسسات العالمية، إضافة إلى كونها ممونا فعالا وموثوقا في السوق العالمية للغاز.