سونلغاز: نشر فرق للتدخل في المناطق المعزولة المُعرَّضة للتقلبات بسطيف

كشف أوشن نور الدين مدير توزيع سونلغاز بسطيف، أن الشركة تتخذ كل الإجراءات اللازمة للتأكد من استعدادها للتعامل مع أي أعطاب قد تنجم عن التقلبات الجوية المتوقعة برأس السنة.

وأضاف أوشن في حديث “للنهار أونلاين”، أنه أمر بنشر فرق التدخل في المناطق المعرضة للتقلبات الجوية، والرفع من جاهزية التدخل في أي وقت. مع مراقبة الشبكات بشكل مستمر لضمان إستمرارية الخدمة خاصة بكل من بلديات عين الكبيرة. بابور، بوقاعة، بني ورتيلان، قنزات، جميلة، وكذا وسط مدينة سطيف وحتى المنطقة الجنوبية عين ولمان وعين آزال مع السهر على عدم ترك المواطنين دون كهرباء او غاز تحت أي ظرف.

مثنيا على مستوى التدخل الذي حققته مصالح سونلغاز العام المنصرم في كذا ظروف الذي وصل إلى 132 تدخل في ليلة واحدة. رغم صعوبة المسالك الوعرة على مستوى ستة 06 مقاطعات كهرباء و06 مقاطعات غاز وعشرة 10 وكالات تجارية بكل مواردها البشرية بالإضافة الى الفرق الخاصة.

ودعا أوشن المواطنين بالتعاون مع الشركة من خلال الإبلاغ عن أية أعطاب أو خلل في الشبكات. ويحذر المواطنين من محاولة إصلاح الأعطاب بأنفسهم، سواء على مستوى شبكة الغاز أو الكهرباء إلى غاية وصول نجدات فرق التدخل.

وطمان مدير توزيع سونلغاز على ان عشرات المئات من السيارات وعشرات رباعية الدفع الجديدة. وكذا الشاحنات بمعداتها مع كاسحات الثلوج كلها رهن إشارة الزبون. مشيرا إلى أهمية التعاون بين الشركة والمواطنين لضمان مرور راس السنة بردا وسلاما على البلاد والعباد.