سياسة: دسترة الحراك الشعبي .. إعتراف بسلطة الشعب وتخليد محطة فاصلة في التاريخ

صرح رشيد لوراري استاذ القانون الدستوري بجامعة الجزائر 1 أغلبية الشعب الجزائري اجمعت على اهمية وضرورة دسترة الحراك بإعتباره يشكل نقلة نوعية في تاريخ الجزائر.

وهذا عن طريق تكريس الدولة الديموقراطية والدولة التمتيلية لتجسيد ما يطمح له الكل الجمهورية الجزائرية الجديدة يضيف استاذ القانون الدستوري.

وأضاف الأستاذ أن القيمة والقوة القانونية للديباجة مفصول فيها بنص الدستور المراجع في 2006 فهي لها نفس القيمة ونفس القوة الدستورية والقانونية مع بقية القوانين الأخرى.

حراك فبراير 2019 وما صاحبه من ذهول عالمية لسلميته وما أعقبه من هزات غيرت مجرى التاريخ في الجزائر لم يكن ليمر على لجنة لعرابى المكلفة بإعداد مشروع الدستور مرورو الكرام.

وكان لزام إدراجه في مسودة الدستور التي ترصب التوابث الوطنية وترشخ مرتكزات المجتمع الجزائري.

حراك الشعب الجزائري لأكثر من سنة كان حركة تاريخية فارقة والفاعل الرئيس في تغيير المشهد السياسي في البلاد بشكل عميق وسلس كانت دسترته.

نتيجة إجماع سياسي وشعبي على غرار بقية المحطات الجزائرية إنطلاقا من المسار التحرري وصولا إلى المصالحة الوطنية.

دخول الحراك الشعبي الوثيقة الأسمى للبلاد بعد دخول تاريخ الجزائر من أوسع الأبواب يعد إقرار وإعتراف بنضال شعب.