انقطاع التزويد بالمياه الشروب عبر 10 بلديات غرب العاصمة

تشرع مؤسسة المياه والتطهير لولاية الجزائر “سيال” الاثنين المقبل في أشغال تهيئة بمحطات الضخ الكائنة ببلديتي تسالة المرجة ودرارية،

ما سينجم عنه قطع للمياه الشروب بعشرة بلديات غرب العاصمة، حسبما أفاد به الخميس بيان المؤسسة.

وأوضح البيان أن انطلاق الأشغال على مستوى محطتي الضخ بغرب الولاية برمج ليوم الاثنين 7 ماي المقبل، ابتداء من الساعة السادسة صباحا إلى غاية الخامسة بعد الظهر،

حيث تندرج عملية تأمين المحطتين في إطار التحضير لموسم الاصطياف لسنة 2018، وسيسجل إثر ذلك قطع الماء الشروب عبر 10 بلديات

وهي: بابا حسن والدويرة وخرايسية ودرارية والسحاولة والعاشور واولاد فايت وسودانية ودالي ابراهيم والشراقة.

وأكدت “سيال” لزبائنها المتضررين من انقطاع التموين بالماء الشروب بالأحياء المذكورة أعلاه أن الخدمة ستعود تدريجيا ابتداء من الساعة 17 سا من نفس اليوم.

وأنها اتخذت الإجراءات اللازمة لتزويد المؤسسات العمومية والاستشفائية بالمياه، والتي ستمنح لها الاولية،

وذلك عن طريق تسخير شاحنات ذات صهاريج لضمان خدمة التموين، يضيف ذات البيان.

وللحصول على معلومات أكثر، وضعت “سيال” في متناول زبائنها رقم المركز الهاتفي (1594) عملي على مدار أيام الاسبوع 24/24 ساعة.