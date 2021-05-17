سيال: هكذا سيتم توزيع الماء الشروب عبر بلديات العاصمة بداية من الغد

أعلنت مؤسسة سيال، أن توزيع المياه الشروب لكافة سكان العاصمة سيكون يوميا وبصفة منتظمة.

وحسب بيان للمؤسسة، فإن الجزائر العاصمة تزود بالمياه الشروب من ثلاث موارد ممثلة في 60 بالمائة من مياه السدود.

وكذا 20 بالمائة من الآبار الارتوازية “المياه الجوفية”، بالإضافة إلى 20 بالمائة من المياه المحلاة.

وأوضح البيان، أن شح تساقط الأمطار المسجل خلال السنوات الثلاث الأخيرة خلّف نقصا في كمية المياه السطحية المخزنة في السدود.

كما نتج عنه نقص في كمية الإنتاج قدّر بـ340 ألأف متر مكعب يوميا (من 1.2 مليون م3 يوميا إلى 860.000 م3 يوميا.)

وأضافت المؤسسة، أن التموين سيكون يوميا، باستمرار وبصفة منتظمة، بداية من الغد الثلاثا، على مستوى كل بلديات الجزائر العاصمة.

وسيكون توزيع المياه بداية من الساعة 12 منتصف النهار إلى حدود الساعة 20 مساءا.

كما تم وضع برنامكج إستعجالي للسماح بتحسين هذه الوضعية من خلال تعزيز مخزون الموارد الجوفية وإنجاز 100 بئر ارتوازي.

بالإضافة إلى إعادة تهيئة ورفع الطاقة الإنتاجية لثلاث محطات أحادية الهيكل لتحلية مياه البحر (شاطئ النخيل، عين البنيان وزرالدة)