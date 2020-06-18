“سيترام” تؤكد على ضرورة التباعد الاجتماعي والسلامة على متن الترامواي

جددت شركة تسيير الترامواي “سيترام” على ضرورة تقيد زبائنها بإتباع تعليمات التباعد الاجتماعي والسلامة بدقة على متن العربات.

وأوضح بيان سيترام أنه بعد إستئناف حركة ترامواي يوم الأربعاء 17 جوان 2020 وضعت ” جميع أعوانها في الميدان لضمان أفضل ظروف النقل الممكنة”.

وأكدت سيترام “بأنه سيتم عودة الخدمة تدريجيا لدعم المسافرين وحركة السير.”

وتعتمد سيترام “نعتمد أيضًا على مسافرينا لمساعدتنا من خلال إتباع تعليمات التباعد الإجتماعي والسلامة بدقة”.

كما ذكرت الشركة “نذكر زبائننا بأنه من اجل سلامة الجميع من واجب كل منا الإمتثال وإحترام تعليمات السلامة الصحية والتباعد الاجتماعي على متن الترامواي”.

وإختتمت الشركة بيانها “الفيروس ينتشر بسرعة كبيرة لذا وجب أن لا نُساهم في انتشاره أكثر وتعويض أنفسنا والآخرين للخطر”.