سيدات الخضر تتأهل إلى الدور الثاني من تصفيات الكان

تمكن المنتخب الوطني النسوي من التأهل إلى الدور الثاني من تصفيات كأس أمم افريقيا 2024.

وتعادل المنتخب الوطني للسيدات بهدف مقابل هدف أمام سيدات أوغندا بهدف مقابل هدف بحضور عدد من المسؤولين بملعب ميلود هدفي بوهران.

كما ستواجه الكتيبة الوطنية منتخب بورندي في الدوري التصفوي الثاني الأخيرالمؤهل إلى كأس افريقيا التي ستجري بالمغرب في 2024.

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