سيدات الخضر يواجهن وديا السنغال وكوت ديفوار تحضيرا لتصفيات “كان 2024” 

كشف الاتحاد الجزائري لكرة القدم، عن برمجة مبارتين وديتين، للمنتخب الوطني سيدات، تحضيرا لتصفيات كان 2024.

وحسب الموقع الرسمي للفاف، ستواجه سيدات الخضر، منتخب السنغال، يوم 15 جويلية الجاري، بالعاصمة دكار.

كما تم برمجة المباراة الودية الثانية للمنتخب الوطني سيدات، في مواجهة كوت ديفوار، يوم 18 جويلية بالجزائر العاصمة.

ووجه مدرب المنتخب الوطني سيدات، فريد بن ستيتي، الدعوة لـ22 لاعبة، من أجل الدخول في تربص تحضيري شهر جويلة الجاري.

وضمت قائمة فريد بن ستيتي أسماء كل من: