سيدي امحمد..15 سبتمبر لاستكمال الاجراءات الخاصة بإعانة 5000 دينار للأطفال المتمدرسين المحرومين

أصدرت، اليوم الاثنين، لوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية بسيدي امحمد، تعليمات من أجل إنجاز كل اﻹجراءات اللازمة، الكفيلة بإستكمال كل اﻷعمال اﻹدارية المرتبطة بإعانة الأطفال المتمدرسين المحرومين.

ووضعت الوالي المنتدب، تاريخ 15 سبتمبر كآخر أجل من أجل اﻹنتهاء من هذه العملية.

وانعقد صبيحة اليوم، اجتماع حول العملية التضامنية المتعلقة بالمنحة المدرسية الخاصة باﻷطفال المتمدرسين المحرومين على مستوى مقر المقاطعة الإدارية لسيدي أمحمد برئاسة الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية لسيدي أمحمد.

وحضر الاجتماع كل من ممثلي رؤساء المجالس الشعبية البلدية المكلفين بدراسة ملف المنحة المدرسية الخاصة باﻷطفال المتمدرسين المحرومين خمسة آلاف دينار جزائري (5000.00 دج).

كما تم التطرق إلى الوضعية الحالية والحصيلة اﻹجمالية لعدد المستفيدين التي تم دراستها إلى الحد اﻵن على مستوى بلديات المقاطعة الإدارية.