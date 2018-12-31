سيدي بلعباس: مشروع لتزويد 9 بلديات بالمياه الصالحة للشرب وتطوير الفلاحة

شهدت ولاية سيدي بلعباس المعروفة بنقص الموارد المائية، إنجاز أكبر مشروع لتحويل المياه الصالحة للشرب من ولاية النعامة.

حيث يوفر هذا المشروع حوالي 40 مليون متر مكعب سنويا من المياه الصالحة للشرب.

التي يتم جلبها من 60 بئرا عميقا بكل من مكمن الحنش وبن عمار من ولاية النعامة.

ما سيساهم في تعزيز التموين بالمياه الصالحة للشرب، مع فتح آفاق واعدة في المجال الفلاحي بالمناطق الجنوبية.

ويسمح المشروع بتزويد 9 بلديات جنوب سيدي بلعباس بالمياه االصالحة للشرب على غرار رأس الماء ورجم دموش ووادي سبع.

وبئر حمام وعين تندامين والعشيبة ومولاي سليسن، وشطوان وبن باديس.

وحسب ما أوضحه المدير المحلي للموارد المائية، عبد القادر لعطاب، أن”مشروع التحويلات الكبرى للشط الغربي سيسمح بالتموين على مدار الساعة بمياه صالحة للشرب ذات جودة عالية”.

وتم توفير ميزانية تقدر بأكثر من 43 مليار دج لهذا المشروع الضخم، والذي له بعد استراتيجي يتمثل في تطوير الفلاحة المسقية.

بحيث سيتم بموجبه استحداث أكثر من 6 آلاف هكتار من الأراضي المسقية، منها 1500 هكتار بسيدي بلعباس.

وأضاف لعطاب أنه سيتم في إطار هذا المشروع الضخم لتحويل المياه، توفير محطات مياه مخصصة لتموين مربيي المواشي.