سيدي بلعباس: أحكام مابين 2 و4 سنوات لإطارات بمديرية الخدمات الجامعية وسط

أخبار الجزائر
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سيدي بلعباس: أحكام مابين 2 و4 سنوات لإطارات بمديرية الخدمات الجامعية وسط
بقلم عاشور عبد الكريم

تبعا لتحقيقات مصالح الفرقة الاقتصادية لأمن ولاية سيدي بلعباس في قضية إبرام صفقات مشبوهة وغيرها من التهم.

وبعد رفض غرفة الإتهام لقرار انتفاء وجه الدعوة التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي بلعباس في جلسة علنية أمس الخميس بالحكم على كل من مدير مديرية الخدمات الجامعية وسط بـ 4 سنوات سجن وغرامة مالية تقدر بـ 500 الف دينار جزائري.

ورئيس لجنة الصفقات 2 سنتين سجن و غرامة مالية قدرت بـ 500 الف دينار جزائري.

بينما تم الحكم على كاتب لجنة الصفقات بـ 2 سنتين سجن ونفس الغرامة المالية.

إضافة إلى سجن  ممونين بـ  3 سنوات ونفس مبلغ الغرامة المالية في انتظار النطق بالحكم خلال نهاية الشهر.


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