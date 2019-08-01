سيفيتال: ربراب ليس من أوليغارشيا بوتفليقة ولا علاقة له بقضايا الفساد

قال مجمع سيفيتال لصاحبه رجل الأعمال المحبوس يسعد ربراب أن قضية مالكه ليس لها علاقة بالفساد وهذا الأخير ليه من رجال بوتفليقة.

وحسب بيان لمجمع سيفيتال فإن يسعد ربراب كان ضحية لنظام بوتفليقة على مدار الـ20 سنة منصرمة، حيث تم عرقلة غالبية مشاريعه في اغلب القطاعات

وجاء في ذات البيان أن المجمع قد ندد بالعراقيل التي كان يتعرض لها في وقتها و تكبد خسائر فادحة جراء ذلك.

وشدد مجمع الميلياردير يسعد ربراب على أن مايؤكد أن ربراب لم يكن من الاوليغارشيا التابعة لنظام بوتفليقة هو نوعية القضية و الوقائع المنسوبة إليه و المتعلقة أساسا بمخالفة جمركية و ليس بوقائع فساد او تبييض اموال.

وأكد بأن العدالة الجزائرية التي وصفها في بيانه بالمنصفة ستثبت عما قريب براءته من التهم بعد أن تم موافاتها بكل الأدلة و الحجج.

وأختتم المجمع بيانه بأنه و في انتظار الإفراج عن الرئيس المدير العام يستكمل سيفيتال نشاطه بصورة عادية