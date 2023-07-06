سيود وأمال مليح يمنحان الجزائر ميداليتين ذهبيتين

أحرز البطل الجزائري جواد سيود الميدالية الذهبية بعد الفوز بسباق 200 متر سباحة متنوعة متفوقا على الوصيف منصف بالامان الذي أحرز الميدالية الفضية.

وقطع جواد سيود المسافة في ظرف 2 د و04 ث و07 ج.

إلى جانب ذلك، منحت البطلة الجزائرية أمال مليح ميدالية ذهبية بعد الفوز بسباق 100 متر سباحة حرة، حيث حطمت الرقم القياسي الوطني ورقم الألعاب العربية.

في حين أضافت حازت نسرين مجاهد الميدالية البرونزية للجزائر.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/capti