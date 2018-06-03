سيول تجرف مساكن وتعزل قرى في 3 ولايات

انهيار جزئي لعمارة بوهران يهدّد 15 عائلة بسبب الأمطار

تسببت، نهاية الأسبوع، الأمطار المتساقطة على عدد من ولايات الوطن، وعلى المناطق الغربية بشكل خاص، في بعض الخسائر المادية وانهيار بعض المساكن الهشة وتصدّع أخرى.

عرفت ولاية تيارت، مساء أمس، اضطرابات جوية ورعودا منعزلة شهدتها بعض المناطق، حيث خلّفت سيولا وفيضانات على مستوى بعض المدن من أهمها مدينة فرندة بتيارت، التي تبقى مهددة دائما بالفيضانات نتيجة منحدراتها الكثيرة، حيث وقفت «النهار» على مشاهد سيول المياه؛ فرغم برامج التهيئة المتتالية للقضاء على مشكل الفيضانات بهذه المدينة وأحيائها، إلا أنها بقيت تراوح مكانها وسط استغراب سكان هذه الأحياء الذين طالبوا بتوضيحات فيما يخص المشاريع التي تنجز في هذا الخصوص، خاصة أن مدينة فرندة معروفة بمنحدراتها بحكم موقعها الجبلي.

كما تسببت الأمطار الرعدية المتساقطة، مساء أول أمس، على تيسمسيلت في إحداث حالة طوارئ بمعظم الأحياء العريقة، كما كشفت النقاب عن العديد من المهازل التنموية المحلية في ظل البرك المائية وانسداد البالوعات بمعظم أحياء المدينة، على غرار حي المرجة وحي دالاس وحي 119 مسكن وحي 120 مسكن ببلدية أولاد بسام وبعض البلديات المجاورة، التي دخلت فيها البالوعات الخاصة بتصريف مياه الأمطار في عطلة غير مدفوعة الأجر، بسبب تماطل المصالح المعنية في تنقيتها بالرغم من النداءات المتكررة لمواطني هذه الأحياء، الذين تساءلوا عن دور السلطات المحلية في حماية سكان الأحياء من خطر الفيضانات في حال تساقط الأمطار الطوفانية، أين تدخلت مصالح الحماية المدنية وقامت بتصريف مياه الأمطار من داخل منازل المواطنين.

من جهة أخرى، تعرّضت بناية بحي قمبيطة بنهج كناستال في وهران تضم 15 عائلة لانهيار جزئي كاد أن يتسبب في كارثة بشرية، بعد سقوط سقف غرفة كلية، لحظات بعد استيقاظ العائلة ومغادرتها المكان، وقد انتابت حالة من الخوف سكان البناية الهشة التي تعود للعهد الاستعماري والمهددة بالسقوط في أي لحظة بفعل الأمطار المتساقطة والهزة الأرضية التي ضربت المنطقة – مؤخرا – الأمر الذي دفعهم إلى نصب خيمة كبيرة للمبيت فيها هروبا من الخطر الذي يحدق بهم، أمام تجاهل السلطات المحلية لانشغالاتهم، حيث وجهوا نداء استغاثة لوالي وهران، مولود شريفي، من أجل التدخل العاجل قبل حدوث ما لا تحمد عقباه.

انهيار جسر في بئر ماضي.. وسكان «المويلحة» أفطروا على الشموع بالمسيلة

أدت، ليلة أول أمس، الأمطار المتساقطة بولاية المسيلة إلى انهيار جسر بقرية بئر ماضي ببلدية تارمونت، بفعل ارتفاع منسوب مياه الوادي، مما جعل القرية تدخل في عزلة، ولحسن الحظ أن انهيار الجسر لم يخلف خسائر بشرية، كما خلفت الرياح القوية انقطاع التيار الكهربائي بحي المويلحة ببلدية المسيلة، مما أدى بسكان الحي إلى الإفطار على الشموع، أين تواصل انقطاع التيار الكهربائي إلى ما بعد صلاة التراويح.