سيول ترد على جارتها بـ 3 صواريخ

أعلن الجيش الكوري الجنوبي اليوم الأربعاء، أنه أجرى تدريبا صاروخيا على الحدود الشمالية مع كوريا الشمالية .

وذلك بعد دقائق من إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا جديدا.

وأكدت القوات المسلحة الكورية الجنوبية، أن القوات البحرية والجوية والبرية، أجرت تدريبات مشتركة

بدأت بعد دقائق من إطلاق الصاروخ في كوريا الشمالية.

مشيرا إلى أن التدريبات استمرت 20 دقيقة.

وقالت هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة في كوريا الجنوبية

أن القوات المسلحة ردت على الصاروخ الشمالي بثلاثة صواريخ، وهي “هيونمو –”2 و”هايسونغ –”2 و”سبيس “2000 التي أصابت الهدف في وقت واحد.

وأكدت الهيئة أن الجيش يراقب النشاطات العسكرية لكوريا الشمالية على مدى 24 ساعة.

وأوضح رئيس وكالة الاستخبارات بكوريا الجنوبية، سوهون اليوم الأربعاء

أن الوكالة تعتقد بأن الصاروخ الذي أطلقته كوريا الشمالية هو الأكثر تقدما من بين الصواريخ الباليستية العابرة للقارات.

وجاءت تصريحات سوهون، خلال الجلسة العامة للجنة البرلمانية الاستخبارتية التي عقدت الأربعاء.