سي الهاشمي عصاد: تنصيب أكاديمية اللغة الأمازيغية قبل نهاية السنة

كشف سي الهاشمي عصاد الأمين العام للمحافظة السامية للأمازيغية أنه سيتم تنصيب الأكاديمية الجزائرية للغة الأمازيغية بنهاية السنة الجارية.

لتشكل بذلك في مطلع السنة المقبلة توجها وإضافة جديدة للمحافظة السامية للأمازيغية تزامنا مع ترسيم اليوم الوطني لها.

مشيرا في ذات الصدد أنه تم تنصيب فوج عمل على مستوى الوزارة الأولى من المتخصصين في اللسانيات لينضموا للمجمع الجزائري للغة الأمازيغية.

والتي ستكون أحد مهامها إعداد قاموس مرجعي للأمازيغية، وهذا في سياق السعي لتطوير تواجد اللغة الأمازيغية.

حيث أكد سي الهاشمي عصاد تقديم اقتراحات لتطويرها على غرار ضرورة فتح المركز الوطني للبحث في اللغة والثقافة الأمازيغية.

الذي ترجم بإصدار مرسوم في 2017 ليتكفل بالبعد الوطني في مجال البحث على مستوى المعاهد العليا.

الى جانب فتح ماستر تخصص ترجمة أمازيغي عربي لأنه ضرروي، معتبرا التقنين الرسمي والدستوري عاملا لتقوية اللحمة الوطنية بين الجزائريين.

وتدعيم الوحدة الوطنية بلا صراع أو تنافر بينها وبين اللغة العربية المتعايشة معها منذ قرون، وهذا خلال استضافته اليوم في القناة الأولى.