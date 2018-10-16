سي عفيف عن بوحجة: بعد الوقفة الإحتجاجية ستكون مراحل أخرى تطبيقا للنظام الداخلي

أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس الشعبي الوطني، أن أكثر من 300 نائب موجود هنا للمطالبة برحيل السعيد بوحجة.

وقال عبد الحميد سي عفيف، مقر المجلس شهد توافد عدد كبير من النواب ينتمون إلى 5 مجموعات برلمانية.

وينتمي المحتجون إلى كل من أحزاب الأفلان، الأرندي، أمبيا، تاج وأحرار.

وأضاف سي عفيف، أن وقوفهم “سلمي” ويؤكد لبوحجة، أن أغلبية البرلمانيين، يطالبونه بتقديم الإستقالة.

وأشار المتحدث، إلى أن بوحجة لا يملك غطاء سياسي ينتمي إلى أغلبية البرلمان، وهذا التنافي يجعل المنصب شاغر.

وكشف سي عفيف، أن هناك مراحل أخرى بعد هذه الوقفة السلمية، تطبيقا لما جاء في النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني.