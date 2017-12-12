حسم اتحاد العاصمة لقاء القمة أمام وفاق سطيف بثنائية لهدف على ملعب أول ماي، في لقاء مؤجل عن الجولة الـ8 من البطولة المحترفة الأولى موبيليس.

وكان أشبال المدرب ميلود حمدي السباقين للتهديف عن طريق درفلو في الدقيقة التاسعة من عمر الشوط الأول من اللقاء.

قبل أن يعدل الكفة لصاح الوفاق بن عياد في د54، بعد طرد عبد اللاوي من جانب سوسطارة بالبطاقة الحمراء مع قبل نهاية الشوط الأول.

لكن رغم النقص العددي الذي عانى منه زملاء القائد زماموش، عادت التشكيلة في المباراة وسجلت هدف الفوز عن طريق شافعي في الد75.