شاب ضرير فمن تكون له نور البصر

فلكل من تحلم بالارتباط.. شاب في غاية الصدق يمنحك الحب الجميل

كل كلمات الوصف لن تفيه حقه، لأنه فعلا شاب وإن فقد بصره هو شديدة البصيرة، إن تحدث أسكت، وإن ابتسم انشرح له القلب، مثابر ولا يعرف الكسل، فؤاده مفعم بالإيمان والرضا بما الله كتب، علّمنا درسا أن البصير أقوى من البصر في هذه الحياة الدنيا، شاب في ريعان العمر لكنه بحكمة سنين، إذا تحدث أسكت الناس بألفاظه الموزونة، وإذا ابتسم تناثرت البهجة والألوان الجميلة، يحكي عن حياته وكأنها قصة من كتاب ألف ليلة وليلة، قصة تتجلى من خلالها قدرة الله في البشر، شاب ضرير فاقد البصر، لكن قلبه يشع نورا ويحيا حياة عادية مثله مثل أترابه وبني جيله، إعاقته لم تمنعه من تحقيق ذاته ولا من أن يغتنم كل لحظة في طاعة الله والذكر المثمر، يخاله الغير أنه بصير، وهذا كله من فضل الله، الذي بث في قلبه إيمانا جعله يتحدى كل ظنون من حوله بأن الإعاقة ستهزمه.

وفعلا تمكن من أن يعتلي منصب عمل مستقر يكسب به قوته، ومنزلا يحتمي تحت سقفه، هو رجل في الـ34 من عمره، أعزب لم يسبق له الزواج، توسم في صفحتنا خيرا، وطلبنا يناشد زوجة صالحة، تتفهم وضعه وتكون النور التي يبصر بها سعادته، مستعد للارتباط في القريب العاجل، فقط يرجو أن يلتقي بفتاة ذات أخلاق وأصل، فتاة تكون سنده في الحياة، وزوجة صالحة تعينه على فتن الدنيا وكل المعاناة، يريدها من إحدى ولايات الوسط، حتى لا يشق عليه مسألة التنقل إليها، سنها أقل من 33 سنة، لا يهم إن كانت عاملة أو ماكثة بالبيت، كما يقبلها إن كانت أرملة أو مطلقة.

هل من زوجة تقية تكون للشاب صاحب العرض شريكة مخلصة ووفية

الرقم السري :

135813

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