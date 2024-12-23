شاب مهدد بالحبس بعد إعتدائه على فتاة داخل حافلة بسعيد حمدين

إلتمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح ببئرمرادرايس بالعاصمة تسليط عقوبة 5 سنوات حبس نافذ لمسبوق قضائيا شاب في العقد الثالث من العمر “ت.م” قام بسرقة هاتف نقال لفتاة في العقد الثاني من العمر داخل حافلة بمنطقة سعيد حمدين .

و بالرجوع الى تفاصيل قضية الحال المتهم قام بسرقة هاتف النقال الخاص بالضحية عندما كان جالسا امامها داخل حافلة لنقل المسافرين بمنطقة سعيد حمدين وفر مسرعا خارج الحافلة ،الا ان الضحية تفطنت،له وبعدها توجهت الى مركز الشرطة لايداع شكواها حيث قدمت لهم بعض المواصفات الخاصة بالشخص المعتدي ثم عرضت عليها صور بعض المشتبه فيهم ، و تمكنت من التعرف عليه، ليتم القبض عليه وتحويله على محكمة الجنح ببئرمرادرايس ، لمحاكمته .

المتهم واثناء مثوله أمام هيئة المحكمة وجهت له جنحة السرقة بوسائل النقل ،وتبين خلال جلسة المحاكمة ان المتهم مسبوق قضائيا في عدة قضايا مماثلة ،وبعد التماس وكيل الجمهورية العقوبة السالف ذكرها ،حدد القاضي تاريخ النطق بالحكم في القضية الى جلسة لاحقة .