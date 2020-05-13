شاب يحول الفايسبوك إلى خاتم سليمان  وملجأ  للمحتاجين بشعار ” أهدر يحضر “

يتحدث “بلال”صاحب صفحة” شراقة وناس الخير مع بلال” في هذا الحوار المقتضب عن المساعدات القيّمة التي قام بها ووقوفه في الصفوف الأولى لمساعدة كل الحالات التي مرت عبر برنامج ” ضياف ربي” الذي يُبث على قناة النهار .

بداية من هو بلال صاحب صفحة ” شراقة وناس الخير ”

أنا إنسان زوالي أعمل كسائق أجرة، أخذت عهدا على نفسي أن أقف إلى جانب المساكين والمحتاجين في كل نقطة من نقاط الجزائر وأعمل على زرع البسمة في وجوههم.

كنت المنقذ الأول للحالات الاجتماعية الصعبة التي كانت تبث عبر برنامج ضياف ربي ؟

نعم، منذ بث حلقة عمي نورالدين أخذت عهدا على عاتقي أن أساعده لأنه من غير المعقول أن نترك رجلا يعيش في مقبرة في هذا الشهر الفضيل ،وصدقيني انه عندما تم بث حلقة عمي نورالدين لم استطع إكمال إفطاري وقررت الذهاب مباشرة إليه من أجل تقديم المساعدة، حيث استطعت أنا وبعض المحسنين أن نقوم بإيجاد مسكن يأويه لمدة سنة قابلة للتجديد.

هل تفكر في أن تطور صفحتك على الفايسبوك إلى جمعية؟

أنا ضد الانخراط أو تأسيس جمعية، ولو أردت سأحصل على الاعتماد في ظرف ثلاث ساعات فقط، لكن كما أرى أن الجمعيات المعتمدة لديها سكم فقط وليس لديها عمل على أرض الواقع بدليل أنه طيلة فترة الوباء بقيت العديد من العائلات بدون أكل، بالمقابل صفحتنا قامت بتوزيع 3800 قفة.

هل هناك رجال أعمال يدعمون أعمالك الخيرية

نعم يوميا أتلقى العديد من الاتصالات من طرف المحسنين الذين يريدون مساعدة ” الزوالية ” ، كما تلقيت دعما من ثلاث رجال أعمال معروفين.