شاب يطعن صاحب محل بخنجر بسبب “شكارة حليب”!

الجريمة شهدها حي “بعيرة” الشعبي في عين ولمان بسطيف

اهتز، أول أمس، الحي الشعبي “بعيرة” بعين ولمان في سطيف على وقع جريمة كادت أن تودي بحياة صاحب محل تجاري لبيع المواد الغذائية.

وحسب مصادر محلية موثوقة، فإن سبب الجريمة تافه، حيث وقع خلاف بين الضحية والجاني على خلفية شجار بينهما حول كيس حليب، خاصة أن أزمة الحليب باتت تسبب شجارات يومية بين باعة هذه المادة والزبائن، بسبب توزيعها خفية بعيدا عن الأعين، وهو ما ينتهي في غالب الأحيان بمناوشات وملاسنات، غير أنه في هذه المرة تطور الخلاف إلى شجار ثم محاولة قتل، حيث أقدم الجاني على توجيه طعنات خنجر للضحية، وهو صاحب محل لبيع المواد الغذائية، قبل أن يختفي الأول عن الأنظار.

وفيما لا تزال عملية البحث عن الجاني متواصلة، إلى غاية كتابة هذه الأسطر، تم نقل الضحية إلى مستشفى محمد بوضياف بعين ولمان من أجل تقديم الإسعافات اللازمة، حيث أنه ما يزال تحت العناية المركزة.

وقد فتحت مصالح الأمن تحقيقا معمقا من أجل القبض على الجاني، ومعرفة الملابسات الحقيقية التي كانت وراء ما حدث.