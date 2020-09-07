شاب يقتل جاره بسبب خلاف بسيط بشفة في البليدة

اهتز اليوم سكان حي 300 مسكن ببلدية شفة في البليدة على جريمة قتل شنعاء راح ضحية كهل يدعى س.ا يبلغ 48 سنة واب لـ 3 اطفال.

الجريمة كان بطلها شاب يبلغ من العمر 25 سنة من نفس الحي، قام المتهم بطعن الضحية بعدة طعنات وفر الى وحهة مجهولة.

تاركا الضحية يصارع الموت وسط بركة من الدماء، وحسب ذات المصدر فان الضحية الذي يعمل بمؤسسة نفطال. الجاني دخل في مناوشات كلامية مع احد ابناء الحي عند مدخل عمارة التي يقيم فيها الضحية.

لتتطورت الامور بسرعة ليصل الامر الى حد الاشتباك بالأيدي، قبل ان يتوجه المتهم لإحضار سكين ويطعن الضحية الذي ارداه قتيلا بعين المكان.

الضحية تم نقل جثته الى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى موزاية.

فيما قامت مصالح الامن الحضري بشفة بتوقيف الجاني وفتح تحقيق لتحديد سبب الحقيقي لوقوع الجريمة.