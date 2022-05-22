شاب يقتل شاب آخر بطعنة باستعمال آلة حادة في شبيطة مختار بالطارف
اهتز، ليلة أول أمس، سكان بلدية شبيطة مختار في ولاية الطارف، على وقع جريمة شنعاء راح ضحيتها شاب في العقد الثاني من عمره، اثر تلقيه طعنة قاتلة من شاب أخر يبلغ من العمر 22 سنة، بأحد زوايا منطقة شبيطة مختار، أردته قتيلا يسبح في بركة من دمائه، أين تم نقله على جناح السرعة إلى الاستعجالات الطبية غير انه فارق الحياة في الطريق، فيما فر الجاني رفقة شاب أخر إلى وجهة مجهولة قبل أن يتم توقيفه من قبل مصالح الشرطة.
و حسب المعلومات المتوفرة للنهار، فان الجريمة وقعت في حدود الساعة الثانية صباحا من يوم أمس، اثر مناوشات كلامية بين الجاني و الضحية، تطورت بسرعة البرق إلى اشتباك، استعمل فيها الجاني آلة حادة، أصيب من خلالها الضحية على مستوى الرقبة، و سقط أرضا يسبح في بركة من الدماء قبل تحويله على الاستعجالات الطبية . هدا المصالح الأمنية و عقب سماعها بالحادث الجريمة، سارعت إلى عين المكان و قامت بمعاينة المكان، و فتحت تحقيق امني معمق، لمعرفة الأسباب الحقيقية لهده الجريمة التي تبقى مجهولة إلى غاية كتابة هده الأسطر.
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تفكيك شبكة مختصة في تنظيم رحلات حراقة بسواحل القالة في الطارف
تفكيك شبكة مختصة في تنظيم رحلات حراقة بسواحل القالة في الطارف
كما نجح عناصر الشرطة القضائية بأمن دائرة القالة في ولاية الطارف، وفي إطار محاربة الجريمة بشتى أشكالها. خاصة ما تعلق بمحاربة شبكات المنظمة للهجرة السرية عبر البحر مقابل منفعة مالية. من الإطاحة بنشاط شبكة إجرامية مختصة في تنظيم رحلات الهجرة السرية عبر البحر بطريقة غير شرعية. متكونة من شخصان ينحدران من ببلدية القالة، تتراوح أعمارهما ما بين العقد الثالث والرابع.
وأسفرت العملية عن توقيف شخصين آخرين لهما أوامر قضائية، بالإضافة إلى حجز قارب نزهة بمحرك 260 حصانا. ليتم تحويل الموقوفين على مقر الشرطة بعد إخطار الجهات القضائية.
تفاصيل القضية جاءت اثر معلومات مؤكدة، تحصلت عليها ذات العناصر الأمنية بأمن دائرة القالة في الطارف. مفادها وجود مجموعة من الشباب بصدد التحضير لمغادرة التراب الوطني بطريقة غير مشروعة. انطلاقا من مدينة القالة، على متن قارب نزهة يتميز بسرعة جد فائقة. أين قاموا بالاتصال مع أشخاص بمدينة القالة مشبوهين في قضايا تتعلق بتنظيم رحلات الهجرة السرية عبر البحر مقابل منفعة مالية. حيث تم إعداد خطة أمنية محكمة، من قبل عناصر الشرطة القضائية بأمن دائرة الدرعان. لغرض الإيقاع بالمشتبه فيهم في حالة تلبس.
أين تم الترصد للمعنيين ومداهمة المكان، وكللت العملية بالنجاح مع توقيف 4 أشخاص كانوا بصدد الخروج من التراب الوطني.وتعلق الأمر برئيس الشبكة وشريكه وشخصين آخرين كانا محل بحث.
وقد تم تحويل جميع الأطراف على مقر امن الدائرة بالقالة، لاستكمال الإجراءات الإدارية والقانونية. ومن ثم تقديمهم أمام الجهات القضائية للنظر في التهم الموجهة إليهم، والمتعلقة أساسا في الهجرة غير الشرعية عبر البحر.