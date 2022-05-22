شاب يقتل شاب آخر بطعنة باستعمال آلة حادة في شبيطة مختار بالطارف

اهتز، ليلة أول أمس، سكان بلدية شبيطة مختار في ولاية الطارف، على وقع جريمة شنعاء راح ضحيتها شاب في العقد الثاني من عمره، اثر تلقيه طعنة قاتلة من شاب أخر يبلغ من العمر 22 سنة، بأحد زوايا منطقة شبيطة مختار، أردته قتيلا يسبح في بركة من دمائه، أين تم نقله على جناح السرعة إلى الاستعجالات الطبية غير انه فارق الحياة في الطريق، فيما فر الجاني رفقة شاب أخر إلى وجهة مجهولة قبل أن يتم توقيفه من قبل مصالح الشرطة.

و حسب المعلومات المتوفرة للنهار، فان الجريمة وقعت في حدود الساعة الثانية صباحا من يوم أمس، اثر مناوشات كلامية بين الجاني و الضحية، تطورت بسرعة البرق إلى اشتباك، استعمل فيها الجاني آلة حادة، أصيب من خلالها الضحية على مستوى الرقبة، و سقط أرضا يسبح في بركة من الدماء قبل تحويله على الاستعجالات الطبية . هدا المصالح الأمنية و عقب سماعها بالحادث الجريمة، سارعت إلى عين المكان و قامت بمعاينة المكان، و فتحت تحقيق امني معمق، لمعرفة الأسباب الحقيقية لهده الجريمة التي تبقى مجهولة إلى غاية كتابة هده الأسطر.

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