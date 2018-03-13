شارف يستدعي رسميا لاعب “الإنتر” للمُنتخب الوطني لأقل من 20 سنة

إستدعى رسميا مُدير المنتخبات الوطنية “بوعلام شارف” لاعب “أنتر ميلان””محمد بلخير” للتربص القادم للمنتخب الوطني لأقل من 20 سنة.

المُقرر بداية من ال17 مارس الجاري بالمركز التقني الوطني لسيدي موسى تحسبا لمواجهة مُنتخب تونس لأقل من 20 سنة.

ذهابا وإيابا في إطار تصفيات كأس أمم إفريقيا 2019 لأقل من 20 سنة المُقررة بالنيجر.

وبدأ “محمد منور بلخير” مُمارسة كرة القدم مع فريق “أورلي” الفرنسي بعمر السادسة.

قبل أن ينتقل لنادي “هيلاس فيرونا” الإيطالي في سن ال14.

وبعد موسمين في الدوري الإيطالي مع هذا الفريق قرر كشافي العملاق أنتر ميلان إستقدامه.