أعلن الطاقم الفني للخضر لأقل من 21 سنة بقيادة “بوعلام شارف” عن قائمة الـ 25 لاعب الذين سيخوضون تربصا في سيدي موسى من 18 الى 22 نوفمبر المقبل.

يذكر أن هدف شارف هو التأهل الى أولمبياد طوكيو 2020 وذلك يمر عبر تكوين منتخب قوي.

قائمة الـ 25 لاعب:

زكارياء بوهالفايا، عبد الغاني بوزيدي، محمد نوفل، لعيد أواجي، علي هارون، بنعمر رحمون (نصر حسين داي)

عبد المؤمن سيفور، محمد رضا بومشرة، بلال بن حمودة، إلياس يعيش (إتحاد العاصمة)

حمزة ماولي، حمزة كلام، فريد الملالي (بارادو)

حاج عبد الرحمان العمري، إبراهيم فرحي (إتحاد بسكرة)

محمد مرواني، عبد القادر كايبو (أولمبي الشلف)

أسامة غتال (إتحاد البليدة)

بلال تيزي بوعلي (شبيبة القبائل)

عماد الدين عزي (مولودية الجزائر)

عمور فتحي (سريع غليزان)

أحمد خالدي (أولمبي المدية)

فؤاد غانم (شبيبة بجاية)

عبد السلام بوشوارب (عين مليلة)

أيمن لقجع (إتحاد الحراش)