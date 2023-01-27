شان الجزائر.. السنغال تتجاوز موريتانيا وتصطدم بالجزائر في المربع الذهبي

تجاوز سهرة اليوم الجمعة مُنتخب السنغال نظيره الموريتاني ليبلغ الدور نصف النهائي من منافسة كأس أمم إفريقيا للاعبين المحليين المُقامة بالجزائر.

حيث انتهت مواجهة الدور ربع النهائي التي جرت بملعب 19 ماي 1956 بعنابة بنتيجة هدف دون رد.

وسجل اللاعب، لمين كامارا الهدف الوحيد لأسود التيرانغا عن طريق ركلة جزاء في الدقيقة الـ34.

وبهذا سيصطدم المُنتخب السنغالي بالمُنتخب الوطني المحلي في المربع الذهبي يوم الثلاثاء بملعب ميلود هدفي بوهران.