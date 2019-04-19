شاهدوا آخر أمنية لهذا العجوز الذي خرج في مسيرات اليوم من الجلفة

خرج اليوم في الجمعة التاسعة للحراك الشعبي عجوز طاعن في السن، وهو يحمل لافتة أثارت انتباه المتظاهرين بولاية الجلفة.

وكان العجوز البالغ من العمر 93 عاما حسب ما هو مكتوب على اللافتة التي كان يحملها، يطالب العصابة بالرحيل.

وعنون العجوز لافتته بعبارة “هام جدا” تعبيرا عن رغبته الشديدة في وصول رسالته، وأضاف بعدها

“عُمُري 93 عاما، وباغي نشوف بلادي مستقلة من العصابة قبل أن أموت”، متألما لما يحدث للجزائر، ومتمنيا مستقبلا أفضل للجزائر.

وغلب على لافتة العجوز طموحه في رؤية استقلال الجزائر الفعلي قبل موته، وهو الذي عايش 36سنة من عمر الإستعمار الفرنسي.