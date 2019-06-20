شاهد.. أمل بوشوشة تشعل مواقع التواصل برقصها الشاوي
تداول عدد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو، للفنانة الجزائرية، أمل بوشوشة، وهي ترقص، بمناسبة خاصة.
وبدت النجمة الجزائرية في الفيديو، وهي ترقص على أنغام الشاوي الجزائري، وسط زغاريد جزائرية.
وتفاعل المتابعون مع رقص “أمل بوشوشة” بشكل لافت، حيث أثنوا على عفويتها وجمالها.
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