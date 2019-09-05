شاهد.. العثور على ليبي تائه في غابات الأمازون منذ 2012!

عثرت السلطات البرازيلية، منذ أيام، على مواطن ليبي تائه في غابات الأمازون، ويعيش فيها منذ 6 سنوات.

وحسبما أورده موقع “أخبار الآن”، اليوم الخميس، عاش مواطن ليبي، يدعى حسين، تائها في غابات الأمازون، منذ سنة 2012، وذلك بعدما غادر بلاده سنة 1995.

وأضاف ذات المصدر، أن المواطن الليبي، تعرض للسرقة بعد وصوله للبرازيل، وفقدت كل وثائقه.

وعاش “حسين”، في غابة بولاية ميناوس البرازيلية، بعدما تقطعت به السبل.

وحسب وسائل إعلام برازيلية، فإن “حسين”، كان يعاني من فقدان الذاكرة، ولكنه وجد بصحة جيدة.

وتدخلت السفارة الليبية على الفور، بعد العثور على “حسين”، لتتواصل مع الشرطة الفيدرالية لـ”ميناوس”، وتصدر تعليمات بضرورة التكفل بملفه، وارجاعه لليبيا.