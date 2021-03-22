شاهد: تدافع وعراك من أجل الزيت بأحد المراكز التجارية

تداول رواد منصات التواصل الإجتماعي لفيديو يظهر فوضى عارمة بأحد المراكز التجارية بولاية من ولايات شرق البلاد بسبب زيت المائدة.

أظهر الفيديو المتداول من بارك مول بسطيف تسابق المواطنون وتدافعهم فيما بينهم من أجل الحصول حصة من زيت المائدة.

كما اظهرت لقطات الفيديو أعوان أمن هذا المركز يصرخون وينادون الزيت متوفرلا داعي للإصطدام وإحداث حالة من الهلع ذاخل المركز.

كما ان الزبائن لم يتقيدوا بالبروتوكول الصحي للوقاية والحد من إنتشار فيروس كورونا من وضع كمامة طبية وكذا التباعد الإجتماعي.

هذا وشهدت الجزائر نقص فاضح في مادة زيت المائدة بسبب الإحتكار والمضاربة ما تسبب في زرع القتنة والبلبلة لدى المواطنين.

وزير التجارة من جهته أكد أن مادة الزيت متوفر بكميات ضخمة وهذا إلى غاية نهاية شهر جوان المقبل وكل ماروج إليه إشاعة.